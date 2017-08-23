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Автор:
Альфия Еремеева

Обновленный вертолет Ми-8 санавиации начал работать в Иркутской области

Опубликовано: 23.08.2017 14:24

Изображение Больше спасенных жизней. Обновленный вертолет Ми-8 санитарной авиации начал работать в Иркутской области. На службе медицины катастроф уже есть подобные воздушные суда. Но такое, оснащенное специальным медицинским модулем, появилось впервые.

Это еще не чрезвычайный случай. Задача - показать, как будет работать экипаж в экстренных ситуациях. В модифицированном Ми-8 все продумано так, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшему. Оборудование подключается буквально за несколько минут. А внутри есть все для оказания полного комплекса реанимационных услуг. "Сама вместимость вертолета позволяет одновременно перевозить воздушным путем несколько тяжелобольных и нескольким тяжелобольным оказывать все необходимые реанимационно-анестезиологические мероприятия",- сказал Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Такие же вертолеты получат еще 34 региона страны. Это часть приоритетного государственного проекта. Иркутская область получила на покупку судна около 80 млн рублей. Плюс больше девяти миллионов из областной казны. Местная авиакомпания уже испытала его в деле и даже усовершенствовала. У медицинского борта теперь есть дополнительные топливные баки. Это позволит летать на расстояния до тысячи километров. А еще установлен метеолокатор, чтобы экипаж мог заблаговременно уходить от грозы. "Это новый этап в нашей медицине. Это только начало. Мы должны будем обязательно в наших крупных медицинских центрах сделать вертолетные площадки", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Новая вертолетная площадка, откуда можно будет эвакуировать пациентов, появится в поселке Магистральный. Следующие в списке - остров Ольхон, Саянск, Братск, Байкальск. Санитарная авиация для многих территорий - единственное спасение. На ее содержание потратят 200 млн рублей. Это примерно 450 эвакуированных. "У нас в приоритете, конечно, детская эвакуация. Потому что она составляет от общего числа 55-60%. Новорожденных - это где-то 30% минимум вызовов и переводов. И только 40% с небольшим - это вызовы на взрослую патологию", - сообщил Виктор Бучинский, директор Иркутского областного центра медицины катастроф.

И вот прямо на презентации случай, который только подтверждает статистику. Срочный вызов! Четырехлетний ребёнок в крайне тяжелом состоянии. Под прицелом телекамер педиатрическая бригада отправляется за сотни километров от Иркутска. Они спешат, пациента уже ждут в детской областной больнице.

Только в 2016 году авиация вылетала на помощь 295 раз. Для нового вертолета это одно из первых заданий. Но он будет готов отправиться на помощь в любой момент. Круглосуточно.

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