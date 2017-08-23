Автор: Яна Романова

Оплатить проезд теперь можно банковскими картами

Опубликовано: 22.08.2017 18:28

Во всем муниципальном транспорте Иркутска - автобусах, трамваях и троллейбусах - работают терминалы для безналичного расчета. Сегодня эту технологию презентовали журналистам. К тому же есть возможность безналичной оплаты проезда с помощью мобильных телефонов и других современных гаджетов. Дополнительные комиссии за это не снимаются, стоимость проезда 15 рублей.

"Первый этап был - с 1 мая мы внедрили электронный социальный проездной билет, он стал очень популярен. Увидев это, мы думаем, что бесконтактная оплата будет востребована. Конечно, среди студентов и молодежи, которые сейчас очень мобильны. И для них мелочь уже, наверное, неактуальна", - сказала Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Ко всему прочему услуга прозрачна. Для удобства пассажиров разработан специальный личный кабинет, где владелец карты сможет увидеть историю своих поездок, распечатать билет. Кстати, Иркутск в десятке городов России, где внедрили новые технологии в общественном транспорте.

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