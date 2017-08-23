виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+11
Ср
день
+17/+19
Ср
вечер
+14/+16
Чт
ночь
+11/+13

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.0396
Евро/Рубль:
  69.5900

По данным ЦБР (2017.08.23)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 22.08.2017 (67.65)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

Сергей Левченко провел встречу с Андреем Мерзликиным

Опубликовано: 22.08.2017 18:25

Изображение "Все, кто живут и трудятся на Байкале, однозначно сильные и прекрасные люди", - так резюмировал свое пребывание на берегах священного озера актер Андрей Мерзликин на странице в instagram.

Напомним, артист играет Александра Вампилова в фильме "Облепиховое лето". Съемочная группа приехала в Иркутск снять ключевые сцены картины - гибель драматурга на Байкале. А сегодня с Андреем Мерзликиным встретился губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Актер от имени всей творческой команды фильма "Облепиховое лето" поблагодарил главу региона за помощь в организации съемок. "Без личного участия губернатора сложно организовать экспедицию. Здесь были подключены службы МЧС, которые курировали нас на воде, это была и помощь доставки, поездки, охраны. Байкал - место такое ответственное и кино ответственное, поэтому нужно было сделать. Мы сняли самые важные, самые необходимые кадры для нашего фильма", - сказал Андрей Мерзликин, актер.

Фильм "Облепиховое лето" выйдет на экраны в следующем году. А завтра состоится встреча  съемочной группы со зрителями в иркутском Доме кино. А после команда отправится на родину Александра Вампилова - в поселок Кутулик.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6233570575714 Sec.