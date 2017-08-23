Автор: Марина Беклемишева

Сергей Левченко провел встречу с Андреем Мерзликиным

Опубликовано: 22.08.2017 18:25

"Все, кто живут и трудятся на Байкале, однозначно сильные и прекрасные люди", - так резюмировал свое пребывание на берегах священного озера актер Андрей Мерзликин на странице в instagram.

Напомним, артист играет Александра Вампилова в фильме "Облепиховое лето". Съемочная группа приехала в Иркутск снять ключевые сцены картины - гибель драматурга на Байкале. А сегодня с Андреем Мерзликиным встретился губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Актер от имени всей творческой команды фильма "Облепиховое лето" поблагодарил главу региона за помощь в организации съемок. "Без личного участия губернатора сложно организовать экспедицию. Здесь были подключены службы МЧС, которые курировали нас на воде, это была и помощь доставки, поездки, охраны. Байкал - место такое ответственное и кино ответственное, поэтому нужно было сделать. Мы сняли самые важные, самые необходимые кадры для нашего фильма", - сказал Андрей Мерзликин, актер.

Фильм "Облепиховое лето" выйдет на экраны в следующем году. А завтра состоится встреча съемочной группы со зрителями в иркутском Доме кино. А после команда отправится на родину Александра Вампилова - в поселок Кутулик.

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