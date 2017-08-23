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Автор:
Внеш. корр.

Сточные воды, сбрасываемые в Ангару, проходят все степени очистки

Опубликовано: 22.08.2017 17:35

Изображение Вода с примесью пены оказалась... чистой. Напомним, на прошлой неделе мы рассказывали о том, как выглядит Ангара неподалеку от Иннокентьевского моста. Съемочная группа убедилась, что в водоем регулярно выбрасывают стоки. Из-за этого на поверхности появляются разводы и пена.

Стоки попадают в реку из трубы, которая укрыта поблизости от садоводства "Прибрежное-2". Как пояснили в администрации, труба с очистных сооружений установлена здесь законно. Более того, вода регулярно проходит проверку на качество. "Данный выпуск контролируется еженедельно специалистами аккредитованной лаборатории МУП "Водоканал" и, более того, находится на контроле управления Росприроднадзора по Иркутской области. Данная сточная вода прошла все степени очистки: две степени биологической очистки, механическая очистка и, в том числе, обеззараживание", - сообщила Валентина Сафонова, главный специалист управления экологии администрации г.Иркутска.

По словам специалистов, пена образуется из-за пресыщения сточной воды кислородом. Проверки качества воды проводятся еженедельно. В случае если она перестанет отвечать нормативам, виновник будет привлечен к административной ответственности.

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