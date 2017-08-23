Автор: Маргарита Кислицына

Спасатели международного класса проводят учения в Иркутской области

Опубликовано: 22.08.2017 17:30

Риск ради жизни. С начала года специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда выполнили 100 операций по спасению людей. Они снимали туристов со скал, вели поиски заблудившихся в лесу и на воде, выезжали на происшествия техногенного характера. Как это происходит? О первых взглядах пострадавших и отчаянном мужестве людей, которые всегда приходят на помощь, расскажем в следующем материале.

Здание этой гостиницы мощная стихия превратила в развалины. В эпицентре зафиксировали толчки магнитудой семь баллов. В момент катастрофы в помещении находились люди. Сейчас спасатели ищут их под завалами. В обесточенном здании передвигаемся практически вслепую. Дорога каждая минута. Но торопиться опасно. Здание продолжает разрушаться. Идем по обломкам на крики людей.

Шок, паника, истерика. Задача спасателей - оказать не только физическую, но и моральную помощь. "Спасатели должны понимать и уметь определить тип реакции и применить алгоритм психологической поддержки, адекватной состоянию человека. Это способствует более быстрому установлению контакта, успокаивает людей, помогает им найти ресурс в сложившейся ситуации для того, чтобы справиться с тем, что происходит, хотя бы здесь и сейчас", - говорит Кристина Емельянова, психолог экстренной психологической помощи.

Ситуацию смоделировали специально. И в роли пострадавших, в основном, психологи. В таких условиях проходят подготовку спасатели международного класса. Именно они смогут прийти на помощь, если беда случится, например, в соседнем государстве. 12 сотрудников МЧС со всей страны: Москва, Кавказ, Башкортостан, Алтай. Все задания спасатели получают на английском языке. Обучение проводят по специальной международной системе. "Она создана для того, чтобы все страны, несмотря на то, какие системы у них есть, как они у себя построены, работали в одном ключе. Когда начинается чрезвычайная ситуация, серьезная чрезвычайная ситуация, обычно те руководящие органы, правительство и так далее в этой стране, они практически перестают работать. Вот приезжают со всего мира специалисты, которые этим делом занимаются", - отмечает Виктор Гулевич, начальник Центра подготовки спасателей им. А.И. Степанова.

Буквально несколько минут назад на пульт дежурного поступило сообщение еще об одном происшествии. На Кругобайкальской железной дороге, в местности Серебряный Ключ, турист залез на скалу и не может спуститься вниз. Мы отправляемся туда вместе со спасателями на поисковом катере "Виталий Тихонов". Имя судно получило в память о спасателе Байкальского отряда, который погиб четыре года назад во время исполнения своих служебных обязанностей в горах Восточного Саяна. На катер загружают оборудование. И в путь.

Яркие фонари мешают навигации. Идем в кромешной тьме. Но есть время пообщаться с международными специалистами. За плечами Дмитрия Голубева сотни спасенных жизней. Под его руководством устраняли последствия страшной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону в прошлом году. Четко помнит каждый трагический случай и взгляды людей в самые страшные для них моменты. "Они ожидают чудо. Хоть кого-то найти живого. Что их обошла эта беда. Что спасатели помогут. Это не всегда происходит. Но мы тоже надеемся на чудо", - делится Дмитрий Голубев, начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Причаливаем к берегу. Альпинисты-спасатели устанавливают оборудование. И готовят к спуску пострадавшего. А вот уже видно и беспечного туриста, которому потребовалась помощь. У него повреждена нога. Поэтому спускают очень осторожно, чтобы потом передать медикам. Экзамен закончен.