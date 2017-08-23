Автор: Николай Бессонов

Иркутских болельщиков лишили чемпионата мира по хоккею с мячом

Опубликовано: 22.08.2017 17:04

Планировалось, что город примет соревнования в 2019 году. Но мы не успеваем подготовиться к столь статусным состязаниям. Чем проштрафились организаторы и когда все-таки и на нашей улице будет праздник, расскажем далее.

Для иркутских болельщиков хоккей с мячом - едва ли не самый главный вид спорта. Оттого последнее известие о переносе места проведения чемпионата мира-2019 особенно болезненно. По одной из версий, отказ от проведения форума в пользу Швеции - своеобразный подарок. Там через два года празднуют столетний юбилей одного из старейших хоккейных клубов. "Вторая причина - это то, что опять подряд несколько лет первенство мира в России, а не в других странах. И третья причина, наверное, вот которая тоже выделается из остальных - это то, что мы, естественно, к 2019 году никоим образом не успеваем построить тот стадион, который мы планировали построить", - объяснил Владимир Матиенко, президент федерации хоккея с мячом в Иркутской области.

Именно эту причину называют главной. Сейчас не готов даже проект новой арены. Правда, на него уже потратили 15 миллионов рублей, но то, что разработали иркутские проектировщики, местную федерацию хоккея с мячом не устроило. Поэтому ведут переговоры с другими строителями. Известно лишь: арена будет похожа на известный московский спорткомплекс "Крылатское". Там будет круглогодичный искусственный лед, а также конькобежная дорожка. Строительство планируют финансировать из региональной и федеральной казны. Потребуется почти 5 миллиардов рублей. В Шведской федерации хоккея еще не успели обрадоваться подарку россиян. "Я еще ничего не знаю об этом, извините. Я знаю, что этот вопрос пытались решить. Может быть, вам стоит связаться с руководством федерации", - сказал Эрик Хонор, пресс-секретарь ассоциации бенди Швеции.

Но есть и утешительная новость. Скорее всего, чемпионат мира по бенди все-таки пройдет в Иркутске, но не раньше 2020 года. Главное, чтобы к тому времени крытый стадион все-таки построили. Благо, инфраструктуру уже развивают. К примеру, закупили одну заливочную машину канадского производства. На очереди покупка еще четырех таких.