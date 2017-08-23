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Автор:
Марина Беклемишева

Театр кукол "Аистёнок" открывает новый сезон спектаклем "Гадкий утёнок"

Опубликовано: 22.08.2017 16:58

Изображение "Аистёнок" - птица ранняя. Иркутский областной театр кукол открывает новый сезон раньше остальных театров. Уже в субботу, 26 августа, зрители увидят спектакль "Гадкий утёнок". А 30 августа постановку для взрослых "Стрелец" по сказке Леонида Филатова "Про Федота-стрельца..."

Сегодня творческая группа приступила к репетициям в обновленном актерском составе. На предстоящий сезон у "Аистёнка" планы грандиозные. 2 сентября на иркутской сцене впервые в истории гастроли откроет один из лучших в России коллективов - Большой театр кукол из Санкт-Петербурга. Гости сыграют спектакли для детей и взрослых. А в октябре на гастроли в Иркутск приедет Московский театр кукол на Спартаковской. Этот коллектив здесь, в Иркутске, ждут с особым трепетом. "Это один из старейших театров кукол у нас в России. У нас даже родственные отношения, можем так сказать, с этим театром. Потому как артисты Московского театра кукол на Спартаковской 83 года назад, гастролируя по тогдашнему Советскому Союзу, организовали здесь, в Иркутске, театр кукол", - рассказал Юрий Уткин, главный режиссер театра кукол "Аистёнок".

Сами "аистята" тоже отправятся на гастроли. Театр станет участником сразу трех фестивалей - в Рязани, Омске и Москве. А уже после нового года иркутяне примутся за постановку "Буратино". Еще в планах театра спектакли по вампиловским пьесам "Утиная охота" и "Старший сын". А также в "Аистёнке" обещают создать постановку "Старик и море" по повести Эрнеста Хемингуэя.

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