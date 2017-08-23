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Автор:
Виктория Малая

Гостиницу "Сибирь" в центре Иркутска снесут

Опубликовано: 22.08.2017 16:53

Изображение Снести, не восстанавливать. Именно такую запятую, а точнее точку, поставили в судьбе гостиницы "Сибирь". Здание не включили в реестр объектов культурного наследия Иркутска. Напомним, основная часть гостиницы сгорела еще в 1995-м, во второй уцелевшей половине сейчас деловой центр, который давно нуждается в реконструкции. Что в итоге будут возводить в центре города?

Историк Илья Сосновский проводит экскурсию по... пустырю. Вот уже 20 лет это место в центре города, огороженное забором, никто не застраивает. Раньше, если смотреть с внутренней части здания, здесь находилось правое крыло гостиницы. Сооружение построили еще в 1932-м. В годы войны помещение освобождали под госпиталь, потом статус гостиницы вернули. В 1995 году в страшном огне тут погибли семь человек, пять пропали без вести. И вот сейчас здание с непростой судьбой может исчезнуть с карты города. "С точки зрения историка, это советский конструктивизм, который в Иркутске не так уж богато представлен, не так много зданий. Во-вторых, это, конечно, известный архитектор. Рука его была достаточно талантлива. С другой стороны, с архитектурной точки зрения это теперь пустырь. Смысла его удерживать, наверное, нет", - говорит Илья Сосновский, историк.

Собственники здания уже провели экспертизу, которая подтвердила: исторической и архитектурной ценности объект не представляет. Оценщики выяснили: при строительстве было значительное отклонение от первоначальной задумки. Возводили "Сибирь" в годы первых советских пятилеток практически из того, что попадалось под руку. Как выяснилось, это были разные материалы. Даже балконов, которые изначально были в плане, не построили. "Будет полный разбор здания, будет выстраиваться новое здание. С организацией подземных этажей, парковок, включая территорию объекта регионального значения, который здесь находится. Пока что он находится в муниципальной собственности, готовится проведение торгов, чтобы сюда пришел инвестор, возможно, тот, который находится в соседнем здании", - сообщил Евгений Корниенко, глава региональной службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Новодел должен обязательно вписаться в архитектуру города, а особенно в его исторический центр. Это точно будет не высотка. Проект утвердят с участием городских архитекторов и службы по охране объектов культурного наследия. Его презентуют в ближайшее время.

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