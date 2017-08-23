Автор: Внеш. корр.

Мэр Иркутска поздравил горожан с Днем российского флага

Опубликовано: 22.08.2017 14:22

Ежегодно уже более 20 лет страна отмечает день российского флага как символа государства. И хотя праздник не является официальным выходным, по всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия и торжественные шествия. С праздником иркутян сегодня поздравил мэр города Дмитрий Бердников.

"Пусть этот праздник напомнит нам о славных традициях нашего государства. О том, что нам досталось от наших предков, дедов, прадедов, давайте сохраним верность нашей Родине, любовь к нашему Государственному флагу", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

С праздником город поздравили даже дети. Они не побоялись прохладной погоды и пришли участвовать в конкурсе рисунков на острове Юность. В итоге на асфальте появился большой и яркий триколор. Для детей организовали интересные квизы, спортивные игры и караоке. Ведущие рассказали об истории праздника и объяснили маленьким участникам, что символизируют цвета флага.

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