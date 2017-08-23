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Автор:
Яна Романова

День Государственного флага России отмечают сегодня

Опубликовано: 22.08.2017 14:18

Изображение Пасмурное утро в Иркутске открыл праздничный митинг у Вечного огня. Цель - объединить жителей и напомнить о ценностях огромной страны. Чуть позже от сквера Кирова дали старт авто- и мотопробегу.

Мемориал Вечный огонь Славы. В 9.00 здесь собрались около тысячи человек. Символична цифра - 80. 80-метровое полотно триколора в честь 80-летия Иркутской области впервые представляют в нашем регионе. И участники акции запускают в небо 80 воздушных шаров. "У нас с вами великая страна, великий народ. Мы можем гордиться этим народом и нашей страной. Будущее зависит от тех, кто здесь собрался, от всех тех, кто сегодня только рождается, оно тоже будет великим, потому что у нас по-другому нельзя", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

День Государственного флага учрежден 23 года назад указом президента. Триколор олицетворяет связь времен - связь прошлого, настоящего и будущего, говорят со сцены. "Флаг России - это важнейший символ государства. Мы с вами должны гордо нести его и передавать эту гордость поколениям", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Вторая часть праздника в сквере Кирова. Здесь же дают старт мото- и автопробегу. Его проводят второй год подряд, в этом году участников больше, замечают организаторы. Например, байкеров 13 человек. "Наш мотопробег подхватывает автопробег, мы передаем знамена автомобилистам, и уже они в более теплой обстановке продолжат пробег до Куйтуна", - рассказал Дмитрий Самойлов, офицер клуба "Baik-all".

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