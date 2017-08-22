Автор: Алексей Келэвро

Стрелявший в доме престарелых мужчина жаловался на давление со стороны руководства

Опубликовано: 21.08.2017 18:39

Война в доме престарелых в Иркутске. Следствие разбирается в мотивах пенсионера, который стрелял в директора ново-лениского дома-интерната для пожилых и инвалидов, а после в себя. Тем же вечером он скончался в больнице, но узнать причины столь радикального поступка сейчас очень важно. По одной из версий, пенсионера довели до такого состояния. Где же кончаются эмоции и начинаются весомые аргументы?

Последние полгода Виктор Ильич Костюков проживал в комнате совершенно один, соседи говорят, что мужчина ни с кем не общался. Среди личных вещей пенсионера собрание фильмов. В основном про войну или про людей, которые так или иначе стреляют из оружия. Что послужило причиной буйного поведения, пока неизвестно. Именно это и пытался выяснить руководитель этого учреждения. В тот день он оказался по ту сторону балконной ложи или, говоря простыми словами, огневого рубежа.

Виктор Ильич в то утро наотрез отказался открывать двери и впускать медиков. Тогда еще никто не мог предположить, что в руках пенсионера оружие. Именно поэтому директор решил поговорить с ним через окно. "Он отодвинул шторку и подкатился к окну. Мы с ним начали разговаривать. Я ему сказал, что беспокоюсь за его состояние здоровья. Попросил открыть дверь или балкон. Он ответил, что не хочет разговаривать, откатился внутрь, и сказал: подождите", - рассказывает Сергей Кудрявцев, директор ново-ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Буквально через секунду прозвучал выстрел. Директор интерната чудом успел уйти от пули. Она пробила стекло и улетела во двор. Персонал тоже чудом не пострадал. В дневное время напротив этого окна постоянно ходят медицинские работники и постояльцы.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Однако и им пенсионер открывать дверь не собирался. Он лег в кровать и выстрелил себе в подбородок. 75-летнего мужчину доставили в больницу, однако к вечеру он скончался. "В ходе осмотра было изъято самодельное оружие, из которого он первоначально произвел выстрел в руководителя интерната, тот не пострадал, а после совершил самопричинение", - сообщил Иван Расторгуев, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Иркутской области.

Сейчас следствие будет устанавливать, что толкнуло пенсионера на радикальный шаг. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем и принимал сильное обезболивающие. В совокупности эти вещества и могли послужить причиной нервного срыва.

Но, по некоторой информации, пенсионера довели. В этом письме, датированном осенью прошлого года, мужчина жалуется на давление со стороны руководства интерната, отсутствие лечения и периодические оскорбления. "В моем случае я обречен на болезненную и мучительную смерть. Только из-за того, что обратился с жалобой. Неужели нужно доходить до насилия над здоровьем инвалидов и стариков. Когда можно узаконить эвтаназию? И всем будет хорошо: одни покинут этот свет, а другие укрепят свою власть "хозяев жизни", - говорится в письме.

О том, что мужчина угнетен местным режимом он сообщил уполномоченному по правам человека. Инспекция провела проверку и установила, что жалобы небеспочвенны. А незадолго до инцидента он написал просьбу перевезти его в дом престарелых в Казахстане. Пришел отказ. Жалобы на то, как персонал относится к постояльцам, есть и от других пожилых людей. "Все время здесь конфликты, они вялотекущие. Не ведется никакой работы с проживающими. Идем говорить дайте, пожалуйста, мне плохо. Нет! Потом приносят. Такое отношение: что вы ходите? Надоели. Так и говорят: вы умирать сюда пришли", - рассказала Надежда Татаринова, постоялец ново-ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.