Автор: Виктория Малая

Съемки фильма о Вампилове проходят на Байкале

Опубликовано: 21.08.2017 18:29

"Облепиховое лето" Александра Вампилова. В Иркутск приехала съемочная группа фильма, посвященного последнему периоду жизни великого драматурга. Вампилова в ленте играет Андрей Мерзликин. Как снимают картину на берегах Байкала, сегодня увидела съемочная группа программы "Новости".

На съемочную площадку артисты вышли еще в четыре часа утра. Но тут же поняли: с суровым Байкалом просто так договориться невозможно. Был сильный шторм, самый главный реквизит – лодку, настоящую, времен Вампилова - не удавалось спустить на воду целых три часа. В итоге к съемкам, конечно, приступили. На работу здесь, в Сибири, выделено всего два дня. Пришлось приспосабливаться к экстремальным условиям. "Мы сняли все, что планировали. Конечно, может быть, не так, как нам хотелось бы - солнце, голубое небо и гибель в такой день, на этом конфликте природы. Это такой случай, конечно. Но, что есть, то есть", - сказал Виктор Алферов, режиссер фильма "Облепиховое лето".

Практически весь реквизит для съемок нашли здесь же, у местных жителей. Кроме лодки, удалось достать мотоцикл и 412-й "Москвич". Все сохранилось с 70-х годов. В сценах фильма участвуют и наши иркутские актеры. А роль друга Вампилова Глеба Пакулева исполнил Александр Усердин. Человек, который последним видел и разговаривал с великим драматургом, в тени которого он был всю свою жизнь. "Он остался немного на другом векторе движения, он остался здесь. Вампилов повсюду, а Пакулев здесь. И он понимает это, что Вампилов уходит вперед, а я сижу здесь. Печалит то, что друг уходит, далеко, навсегда", - говорит Александр Усердин, актер.

Сквозным мотивом фильма становится непростая для драматурга тема репрессированного отца, которого Вампилов никогда не видел. Он приходит к нему во снах и постоянно предупреждает об опасности. Приезд на родину писателя исполнитель главной роли Андрей Мерзликин считает чудом. Как и Вампилова - человека, сумевшего в одиночку изменить театр и обогнать время на десятилетия. "Не было ни одной пока картины, мы стали пионерами. Надеюсь, что дальше, после нас, будут последователи, которые еще не раз расскажут о трагической и очень важной, нужной судьбе этого большого писателя, этого великого драматурга. Я бы сделал дополнительный фильм, хоть бы документальный по тем письмам, которые он оставил, по тем дневникам, которые он успел сформулировать", - поделился Андрей Мерзликин, актер.

А в день 80-летия писателя артист, режиссер и продюсер картины стали участниками большого творческого вечера в иркутском ТЮЗе. Зрителям показали несколько кадров будущей ленты. Большую часть фильма "Облепиховое лето" уже сняли в Санкт-Петербурге. Точной даты выхода на экран пока не называют, но известно, что фильм зрители увидят в следующем году. Съемочная группа пообещала лично представить его в Иркутске.