Автор: Марина Беклемишева

Разыскивается Зенов Евгений Васильевич

Опубликовано: 21.08.2017 18:13

20 июля 2017 года он вышел с территории лагеря, расположенного на 116 км дороги Жигалово-Казачинское, по направлению в Жигалово. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост выше 185 см, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза голубые, волосы темно-русые, стрижка короткая. Был одет в камуфляжную куртку и трико темного цвета. Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде кельтского узора. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по номеру телефона 8-964-215-37-54 (Анжелика, сестра).