Автор: Альфия Еремеева

Ремонт Иерусалимской лестницы продолжается

Опубликовано: 21.08.2017 18:11

Не просто удобный подъем в гору, а новая достопримечательность Иркутска. Ремонт Иерусалимской лестницы в самом разгаре. Старую конструкцию уже демонтировали и выставили опалубку. На этой неделе планируют завершить земляные работы. Как преобразится лестница уже к середине осени? Состояние "до" и "после" сравнила съемочная группа.

Испытания для самых смелых. Вот так выглядела Иерусалимская лестница до ремонта. Популярную когда-то дорогу к храму время не пощадило. Сложно было найти хотя бы одну уцелевшую ступеньку. Но не только ветхость стала поводом для масштабных работ. Сама конструкция лестницы серьезно устарела. "Изначально она была запроектирована по тем старым нормам. И сейчас она не соответствует действующим нормам и правилам по уровню уклона и по проступям. Сейчас она приведена в нормативное состояние. Лестница занимает знаковое место в пешеходном маршруте от острова Конный до сквера Кирова, пронзает всю центральную историческую часть. И для проекта "Иркутских кварталов" является одним из самых знаковых объектов", - говорит Сергей Александров, главный архитектор г.Иркутска.

Именно поэтому кое-что из примет старины сохранят специально. На нижней площадке появятся элементы из дерева. Ведь изначально лестница была деревянной. Об этом обязательно будут рассказывать туристам на экскурсии. Как и о других интересных фактах из истории Иркутска. Так что Иерусалимская лестница станет полноценным местом для прогулок с удобными лавочками, освещением и даже проектором для уличных лекций.

Ремонтируют лестницу не только для сохранения исторического наследия. Это часть проекта "Формирование комфортной городской среды". Ступени на обновленной лестнице будут гранитными. Их доставят к середине сентября. Кроме того, преображение ждет верхнюю часть лестницы, возле церкви. Место станет новой смотровой площадкой. Ведь с Иерусалимской горы открывается панорамный вид на весь центр Иркутска. "Теперь самое главное - довести до конца. Реализовать этот проект. И, конечно, я думаю, общественность нас поддержит", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Срок сдачи объекта 15 октября. Это при условии, что не подведет погода. А скоро за ходом ремонта горожане смогут наблюдать в интернете. Для этого на площадке установили веб-камеру.