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Автор:
Ирина Белогривая

Завершился очередной этап Большого альпинистского марафона

Опубликовано: 21.08.2017 17:17

Изображение Их называют железными людьми. Участники Большого альпинистского марафона в минувшую субботу вышли на старт в Слюдянке. Им предстояло пройти самую сложную дистанцию БАМа - скоростной забег на пик Черского. Заранее скажем, что прошлогодний рекорд трассы не устоял!

Взбежать на пик Черского и вернуться обратно меньше чем за четыре часа. Эта задача под силу только железным людям. Так о сильнейших участниках БАМа говорят организаторы марафона. В этом году в Слюдянке на старте не протолкнуться. Число участников по сравнению с 2016-м заметно выросло. "Мы точно знаем, что у нас состоялся рекорд по количеству участников. Пришли 256 человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году. География абсолютно разнообразная. Люди приехали со всех уголков России", - рассказал Артем Детышев, организатор "БАМ-2017".

Длина пути 44 километра по камням, через реки на вершину пика Черского. Эту дистанцию считают самой сложной в БАМе. В этом году она покорилась чемпиону страны по горному бегу Алексею Пагнуеву из Екатеринбурга. Лучшее время в скайранинге в рамках БАМа теперь 3 часа 54 минуты. Прошлогодний рекордсмен трассы - красноярец Юрий Штанков - стал лучшим в чемпионате России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг-марафон". Два соревнования проходят параллельно.

У женщин в чемпионате страны по скайраннингу первой к финишу пришла Елена Рухляда из Новосибирска. У иркутянки Елены Кравченко почетная бронза. Следующее мероприятие Большого альпинистского марафона стартует 9 сентября. Участникам предстоит гонка на горных велосипедах.

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