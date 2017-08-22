Автор: Яна Романова

В развлекательно-познавательном парке "Любо-Город" открыли летную школу

Опубликовано: 21.08.2017 17:12

О профессии летчика и небе мечтают обычно с детства. В День авиации почувствовать себя пилотом в кабине настоящего самолета смогли все. А уж для тех, кто точно решил познать профессию, навыки можно получить в летной школе.

Смелые пилоты, прекрасные стюардессы и стюарды, пассажиры - все на борт Ан-2. В день авиации в развлекательно-познавательном парке "Любо-Город" открыли новую локацию и летную школу. Для всех, кто верит в крепкие крылья и хочет парить над землей. Причем самолет настоящий, что дает еще больший простор и полет фантазии юным авиаторам. Внутри кабины сохранили весь антураж, который был при летной жизни судна. В ближайшей перспективе в кабине планируют установить авиасимулятор, а в парке открыть аэропорт. "Очень правильно и важно нам, взрослым, сейчас дать возможность ребятам осознанно подойти к выбору своей профессии, чтобы они могли точно понимать, где они сильны, где они могут принести пользу. Так, чтобы общество у нас в ближайшее время отражало разумное отношение к себе, к жизни и окружающему миру", - сказал Артём Цыденов, генеральный директор семейного развлекательно-познавательного парка "Любо-Город".

В выходной день все конкурсы для детей посвятили теме авиации. Предложили вспомнить и показать, как работают самые главные детали самолета. А в награду призы и подарки.