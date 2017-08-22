В Иркутске пропала 16-летняя девушка

По данным ЦБР (2017.08.22)
Выпуск новостей за 21.08.2017 (90.07)
Юлия Друзенко ушла из дома 17 августа. Вечером этого дня от нее поступил последний звонок. Своей тете по телефону она сообщила, что находится в другом городе и не может выехать.
После десяти часов вечера связь с девушкой пропала. Она перестала отвечать на звонки и СМС. Сейчас телефон пропавшей выключен. Родственники Юлии обратились с заявлением в полицию. Девушка одета в куртку темно-зеленого цвета, черные джинсы, при себе небольшой кожаный рюкзак. Родственники просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить по телефону 8-950-131-13-12 (Виктория Друзенко, мама пропавшей).