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Автор:
Маргарита Кислицына

В Иркутске пропала 16-летняя девушка

Опубликовано: 21.08.2017 16:30

Изображение Юлия Друзенко ушла из дома 17 августа. Вечером этого дня от нее поступил последний звонок. Своей тете по телефону она сообщила, что находится в другом городе и не может выехать.

После десяти часов вечера связь с девушкой пропала. Она перестала отвечать на звонки и СМС. Сейчас телефон пропавшей выключен. Родственники Юлии обратились с заявлением в полицию. Девушка одета в куртку темно-зеленого цвета, черные джинсы, при себе небольшой кожаный рюкзак. Родственники просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить по телефону 8-950-131-13-12 (Виктория Друзенко, мама пропавшей).



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