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Автор:
Маргарита Кислицына

На аэродроме "Белая" отметили День воздушного флота

Опубликовано: 21.08.2017 16:22

Изображение Когда небо становится ближе. На аэродроме "Белая" отметили День воздушного флота. Для участников праздника состоялся парад самолетов и шоу парашютистов. Что еще интересного подготовили авиаторы? Расскажем далее.

В этот день военный аэродром для всех желающих. Мечта почти каждого мальчишки - кто не хотел стать в детстве летчиком или космонавтом? Показ авиационной техники в День воздушного флота развернули на "Белой". На летном поле все виды самолетов, в том числе проверенные в боевых условиях сирийского неба бомбардировщики ТУ-22М3. Но особая гордость, говорит командир авиационной эскадрильи Сергей Редин, это не техника, а люди - профессионалы своего дела. "Они обслуживают эту технику, они ее готовят, они пилотируют, они выполняют боевое применение. Потому что это люди. Основная наша гордость - это люди. Техника, да. Техника у нас хорошая. Но хорошая техника только в хороших руках", - подчеркивает Сергей Редин, командир авиационной эскадрильи.

Сейчас на аэродроме "Белая" дислоцируется тяжелый бомбардировочный авиационный полк. Все по традиции: торжественный марш и полевая кухня, зрелищные показательные прыжки спортсменов-парашютистов. А еще фигуры высшего пилотажа в исполнении Як-52 и Як-55. Зрители могли наблюдать, как взлетают, проходят на бреющем полете и совершают посадку самолеты дальней авиации. "Воздушный флот был и остается важнейшим фактором экономического развития страны, гарантией безопасности и целостности государства, самым надежным транспортным средством, которое обеспечивает связь между регионами, городами, странами и континентами", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Завершил праздничную программу концерт художественной самодеятельности творческих коллективов гарнизона.

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