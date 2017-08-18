Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 18.08.2017

Опубликовано: 18.08.2017 22:39

Новому аэропорту в Иркутске быть. Росавиация одобрила реконструкцию воздушной гавани. О грандиозных планах в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал генеральный директор международного аэропорта "Иркутск" Александр Рябикин. Сколько рейсов в сутки прибывает в наш город? Почему пассажирам часто приходится подолгу ждать свой багаж? С какого аэропорта берет пример иркутский? Об этом и не только Александр Рябикин расскажет в программе "Разговор о важном".

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