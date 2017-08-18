Автор: Анастасия Байдракова

Постоялец стрелял в директора дома престарелых

Опубликовано: 18.08.2017 20:19

Свести счеты с директором дома престарелых решил постоялец. Трагедия разыгралась в ново-ленинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Иркутске. Пожилой мужчина попытался застрелить руководителя учреждения.

Он сделал несколько выстрелов, но директор сумел скрыться на балконе. Тогда нападавший вернулся в свою комнату, где заперся и попытался покончить с собой. С огнестрельным ранением шеи мужчину госпитализировали. При обыске полицейские обнаружили в его комнате целый арсенал оружия, в том числе боевую гранату. Пока неясно, что стало причиной такого поступка. Наши собственные источники утверждают, что в интернате уже долгое время сохраняется напряженная обстановка, постоянные конфликты с руководством и персоналом учреждения на почве нехватки лекарств.