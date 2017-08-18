Автор: Анастасия Байдракова

Жители Иркутска-II жалуются на выбросы асфальтового завода

Опубликовано: 18.08.2017 19:25

Он вроде есть и его как бы нет. Асфальтовый завод этой весной появился в Ленинском районе Иркутска. Жители жалуются: от выбросов стало трудно дышать. И задают вопрос: кто разрешил установку? Но когда программа "Новости" решила связаться с руководителями предприятия, оказалось, что официально такого объекта в городе нет.

Жители поселка Боково в Иркутске-II рассказывают: дымящая напасть в их окрестностях появилась в этом году. Весной начали монтировать оборудование, а летом асфальтовый завод стал выпускать продукцию. Многотонные грузовики едут один за одним.

Скрыты дымящие трубы на чужой территории - завода нерудных материалов. Он уже 40 лет выпускает щебень, гравий. Землю арендует у города. В этом году, по словам генерального директора, завод передал часть территории в субаренду. Жители уверены: разместилось асфальтовое производство здесь незаконно, что им подтверждали сами владельцы.

Официально асфальтового завода по адресу: Курганская, 32 не числится. Чтобы найти хозяев производства, мы отправились на территорию. Но и тут нам помочь не могли. Уже за территорией к нам подъехала машина с долгожданным представителем предприятия. Мужчина, который представился как Иван, заявил: асфальтового завода как такового еще нет. "Сейчас у нас предустановка идет. Конечно, мы, допустим, то, что выпустили, чтобы нам попробовать в лаборатории, мы это не выкидываем, бывает, кому-то своим отдаем, кто-то свои дворы делает, то есть кладет. Может, 20 тонн сделают, может, одну тонну сделают", - сказал Иван.

Одну тонну, видимо, выпускают раз за разом в каждый погожий день. Лаборатория не может справиться с анализами. Дымный шлейф жители снимали в разные дни и разное время суток. Он то заполняет поселок, то тянется вдоль Ангары к Иркутску.

Новый асфальтовый завод находится практически на самом берегу Ангары. Между тем, чтобы получить разрешение на работу такого предприятия, необходимо предоставить план природоохранных мероприятий, план-график контроля выбросов, договор с лабораторией, которая будет эти выбросы анализировать, и протоколы химических анализов, а также проверки очистных установок. И множество других документов, которые будут подтверждать: предприятие никак не вредит окружающей среде. Этих документов нам предоставить не смогли.

Как пояснил Иван, документы есть. И уполномоченным органам их, конечно, предоставляют. Правда, на какое предприятие они оформлены, секрет.

- Официально вы никак особо не называетесь? Правильно? Вы не зарегистрированы как юридическое лицо?

- Почему, зарегистрированы, но я не могу вам этого сейчас сказать. Когда у нас будет открытие, можете оставить свой телефон, я вас лично позову на наше открытие, и вы обо всем узнаете.

Наша программа обратилась в природоохранные организации, которые точно смогут решить, есть ли у асфальтового завода право здесь находиться. А его владельцы полны планов в следующем году развернуть производство в полную силу. Чем же в таком случае будут дышать жители?