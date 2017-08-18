Автор: Марина Беклемишева

"Александр Вампилов. Несколько строк о..."

Опубликовано: 18.08.2017 18:03

Его имя стало символом современного российского театра. А сам писатель - классиком русской литературы. Его "Старшего сына", "Прощание в июне", "Утиную охоту" ставят на сценах всего мира. Ровно 80 лет назад, 19 августа 1937 года, родился Александр Вампилов. И сегодня мы завершаем проект, посвященный юбилею драматурга. Самые памятные строки читают иркутяне, те, что спустя десятилетия живут под тем же небом, так же любят, грустят или радуются, спорят, рассуждают о жизни, попадают в нелепые ситуации и, конечно, мечтают. Ведь вампиловские персонажи - это и есть мы.