виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+13
Сб
утро
+13/+15
Сб
день
+15/+17
Сб
вечер
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.2490
Евро/Рубль:
  69.6531

По данным ЦБР (2017.08.18)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 18.08.2017 (75.48)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Марина Беклемишева

"Александр Вампилов. Несколько строк о..."

Опубликовано: 18.08.2017 18:03

Изображение Его имя стало символом современного российского театра. А сам писатель - классиком русской литературы. Его "Старшего сына", "Прощание в июне", "Утиную охоту" ставят на сценах всего мира. Ровно 80 лет назад, 19 августа 1937 года, родился Александр Вампилов. И сегодня мы завершаем проект, посвященный юбилею драматурга. Самые памятные строки читают иркутяне, те, что спустя десятилетия живут под тем же небом, так же любят, грустят или радуются, спорят, рассуждают о жизни, попадают в нелепые ситуации и, конечно, мечтают. Ведь вампиловские персонажи - это и есть мы.

Изображения новости
Изображение Изображение
Видео новости

Скачать

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5401120185852 Sec.