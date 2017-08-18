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Автор:
Виктория Малая

Наибольший стресс на работе испытывают представители туриндустрии и обслуживающий персонал

Опубликовано: 18.08.2017 17:57

Изображение Только 10% иркутян никогда не испытывают стресс на работе. Такие данные удалось собрать популярному сайту поиска работы. Практически у половины сотрудников сильное нервное напряжение, 17% жителей нашего города волнуются на работе каждый день. Чем стресс женский отличается от мужского и как успокаивают нервы телеведущие перед эфиром? Расскажем в следующем материале.

Нервы сдали. Эти кадры набирают огромное количество просмотров в интернете. Их героями стали обычные люди, у которых, что называется, накопилось. По результатам опроса самыми нервными оказались профессии, связанные со страхованием, управлением персоналом, сферой обслуживания - это туризм, гостиницы и рестораны. И, напротив, самые спокойные будни у рабочего персонала, сотрудников спортивной и фитнесс-индустрии. Как часто иркутяне чрезмерно волнуются на работе? С таким вопросом мы обратились к людям.

- Ну это же рабочие ситуации! Тогда застой, болото, если совсем не волнуешься.

- Если руководящая должность, как у меня, конфликт с рабочими есть. А у рабочих это вряд ли, они ко всему проще относятся.

- Что может помочь в такой ситуации, как вы думаете?

- Посидеть, пять минут выдохнуть, не думать ни о чем. Дома, может, выпить чего-нибудь.

И действительно 15% мужчин приходят или уходят в себя с помощью спиртных напитков. Каждая четвертая женщина пьет успокоительные. Психологи советуют по возможности отпускать ситуацию, а на пике стресса выполнять простые рекомендации. "Мы можем всегда контролировать свое дыхание. Сам себе командуешь "вдох-выдох". Достаточно пять вдохов-выдохов, для окружающих это будет совершенно незаметно. Но вы берете тайм-аут, чтобы прийти в себя", - говорит Ольга Чернявская, психолог.

Между вдохом и выдохом постоянно работают и сотрудники телевидения. Стресс перед эфиром постоянный спутник практически всех, кто принимает участие в запуске прямого эфира. "Прямой эфир - это очень большой стресс. Почти как за рулем. Нельзя ошибиться", - признается Эдуард Молдавский, эфирный монтажер.

Каждую секунду собранным должен быть и ведущий. Ведь полчаса на него смотрят десятки тысяч зрителей. "Да, для меня это стресс. Объясню почему. Если каждый человек работает индивидуально со своим собеседником, то у меня все собеседники, вы видите, сколько человек находится в выпускающей студии. Вот они все у меня в ухе в этот момент. И представьте себе, сколько голосов в моей голове одновременно говорят, что делать и куда смотреть", - делится Алексей Келэвро, ведущий программы "Новости" медиахолдинга "АС Байкал ТВ".

Исходя из опроса, женщин больше всего нервирует большой объем задач и ссоры с коллегами, а мужчин - личное недовольство своей работой. А самые популярные способы снятия стресса - это общение с друзьями и хобби, кому какое по душе.

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