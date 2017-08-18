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Автор:
Яна Романова

Байкальский экологический водный форум начнет работу в Иркутске 14 сентября

Опубликовано: 18.08.2017 17:48

Изображение Форум будет международным. Мероприятие приурочили к году экологии и особо охраняемых природных территорий. Подготовку к форуму обсудили во время заседания рабочей группы во главе с губернатором Сергеем Левченко.

Он особо отметил: уникальность территории вокруг озера уязвима, поэтому требует защиты и внимания. "Главная задача форума - донести до всех заинтересованных сторон мысль о том, что озеро Байкал - это не просто участок мирового наследия и одно из красивейших мест на планете. Уникальность данной территории является уязвимой и требует нашей защиты и внимания! Красотой Байкала мало просто восхищаться, необходимо заботиться о его сохранности для будущих поколений", - подчеркнул Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Участие в форуме уже подтвердили 16 стран, приедет более 300 человек. Пройдут заседания по различным тематическим направлениям. Так, будут говорить о водных ресурсах, экологических стандартах водопользования и, конечно, затронут вопросы социально-ответственного туризма и роли муниципалитетов в решении экологических задач.

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