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Автор:
Татьяна Алексеева

Стоки одного из садоводств загрязняют Ангару

Опубликовано: 18.08.2017 17:16

Изображение Грязная пена и разводы на воде. Так выглядит сейчас Ангара неподалеку от Иннокентьевского моста. Стоки в реку идут из трубы, которая укрыта поблизости от садоводства "Прибрежное-2".

Причем конец трубы спрятан под уровнем воды. Поэтому с берега не так просто увидеть источник загрязнений. Его обнаружил  житель садоводства во время прогулки по берегу. "Мы просто прогуливались по берегу и увидели, что вот в этом месте выброс пены происходит. Мы знали, что здесь сливная труба. И раньше видели, что, когда напор сильнее, отвод поднимается гейзером, можно сказать", - рассказал Сергей Васильченко, очевидец.

Очевидец сделал видеозапись того, как стоки загрязняют Ангару. Съемочная группа убедилась:  нарушение природоохранного законодательства налицо. Напор воды в сливной трубе достаточно мощный. Кто и зачем устроил это, пока неизвестно. В городской администрации пообещали выяснить, откуда и кто проложил коммуникацию.

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