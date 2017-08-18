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Автор:
Альфия Еремеева

Самая большая школа в Иркутской области официально готова принять учеников

Опубликовано: 18.08.2017 17:04

Изображение Заведение в микрорайоне Эволюция получило лицензию на образовательную деятельность. И уже 1 сентября там по всем правилам начнется учебный год. А по другим адресам в это время завершают обязательную приемку школ. Некоторые из них за лето заметно обновились.

Школа №57 в Ново-Ленино - одна из тех, где в этом году капитально отремонтировали крышу. Необходимые деньги на ремонт - а это 5,5 миллионов рублей - школа получила из городского бюджета. Этого хватило на то, чтобы привести в порядок все три блока, рассказывает мэру города Дмитрию Бердникову директор Юлия Кудашкина. А сэкономленные средства потратили на другие работы. "Мы заменили входную группу, мы выполнили козырьки, противодымные двери и освоили все деньги. Работы по ремонту кровли по плану завершаются 21 сентября. Осталось установить водосточку, ограждения и зонтики", - сообщила Юлия Кудашкина, директор школы №57.

Хоть школа на улице Ярославского и не самая старая в городе - ей 22 года, без обязательного ремонта летом не обойтись. Это сейчас здесь тихо. А в разгар учебы в здании ежедневно находятся около двух тысяч человек. При том, что рассчитано учебное заведение на гораздо меньшее количество учеников. Поэтому уже сейчас специалисты проектируют дополнительный блок 57-й школы. "Это крайне необходимо, потому что даже открытие нашей самой большой школы в Эволюции не снимает актуальности строительства новых школ и создания новых учебных мест для ребят. Потому что растет Ленинский район, развивается и будет развиваться. Нам и дальше нужно задумываться над тем, чтобы вводить дополнительные места", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Впрочем, не менее важно тщательно следить за тем, что уже есть. На ремонт школ из бюджета Иркутска в этом году направили больше 200 миллионов рублей. В список попали 57 объектов. Там обновили кровлю, отмостки и водостоки, заменили окна. Сейчас готовность всех заведений к учебному году высокая. В городе осталось всего пять школ, в которых пока еще продолжают ремонт.

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