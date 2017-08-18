Автор: Николай Бессонов

Иркутская область отстает от плана по капремонту котельных

Опубликовано: 18.08.2017 16:52

Подготовка к отопительному сезону, мягко говоря, хромает в Иркутской области. Об этом заявил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

В частности, мы существенно отстаем от плана по капремонту котельных. Сейчас обновили только чуть более четверти теплоисточников. На особом контроле ситуация в Байкальске и Вихоревке. Лучше всего дела обстоят в республике Алтай. Оперативно запаслись топливом Тыва, Забайкальский край, Кемеровская и Томская области.

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