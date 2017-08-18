Автор: Яна Романова

Спортобзор

Опубликовано: 18.08.2017 15:09

В стане ангарского "Ермака" старый новый игрок. Кто он? А у "Байкал-Энергии" стал известен календарь игр. С кем и где начнут серию "бело-синие"? Ответы в спортивном дайджесте.

Новенький в цветах ангарского "Ермака". Клуб заключил контракт с Алексеем Ишмаметьевым. Экс-защитнику пермской команды "Молот-Прикамье" 29 лет, он воспитанник магнитогорской хоккейной школы. Хоккеист выступал за "Ермак" в сезоне 2015-2016 годов, тогда провел 39 игр и набрал за сезон 15 очков.

В хоккее с мячом тоже есть новости. Чемпионат России иркутская "Байкал-Энергия" откроет матчем с нижегородским "Стартом". Встреча двух команд пройдет 2 ноября. Играть "бело-синие" будут в гостях. Следующая игра у иркутян тоже будет на выезде - 5 ноября с "Родиной" в Кирове. Домашние игры у "Байкал-Энергии" 11 и 14 ноября с казанским "Динамо" и ульяновской "Волгой". Заключительный тур кругового турнира первого этапа 2 марта 2018 года.

Иркутская спортсменка Маргарита Цыбенова заняла третье место на первенстве России по тхэквондо среди юниорок 15-17 лет. Соревнования завершились в Тюмени. Маргарита выступала в весовой категории до 68 килограммов. Первый бой она выиграла у представительницы Санкт-Петербурга, затем одолела спортсменку из Ростова-на-Дону. А вот в третьей схватке иркутянка уступила тхэквондистке из Челябинска. У Маргариты Цыбеновой заслуженная бронза.