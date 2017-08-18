Автор: Яна Романова

Владимир Путин поручил ликвидировать отходы БЦБК до 2020 года

Опубликовано: 18.08.2017 15:00

Ликвидировать отходы Байкальского ЦБК до 2020 года поручил правительству страны президент Владимир Путин. Финансы из федерального бюджета предусмотрят на следующий год и на плановые периоды 2019-2020.

Кроме этого, по заверению главы государства, необходимо определить единственного исполнителя по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для рекультивации мероприятий. 1 декабря Путину доложат о ходе этих работ.

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