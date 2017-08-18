Владимир Путин поручил ликвидировать отходы БЦБК до 2020 года

По данным ЦБР (2017.08.18)
Выпуск новостей за 17.08.2017 (74.62)
Ликвидировать отходы Байкальского ЦБК до 2020 года поручил правительству страны президент Владимир Путин. Финансы из федерального бюджета предусмотрят на следующий год и на плановые периоды 2019-2020.
Кроме этого, по заверению главы государства, необходимо определить единственного исполнителя по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для рекультивации мероприятий. 1 декабря Путину доложат о ходе этих работ.