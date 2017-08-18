Автор: Николай Бессонов

Неудачливого иркутского поджигателя поймали

Опубликовано: 18.08.2017 14:54

Им оказался 21-летний безработный мужчина, причем здоровье и жизнь пиромана были в большой опасности. 21 июля молодой человек под покровом ночи поджег в 130-м квартале деревянное офисное здание.

На кадрах видно: злоумышленник плеснул на постройку горючей жидкостью из ведра. Но не рассчитал и облился сам. Из-за чего пламя перекинулось на самого любителя пустить красного петуха. Руки мужчины сильно обгорели, но обращаться к врачам он не стал - боялся наказания. К моменту задержания у подозреваемого уже начался некроз тканей, и в данном случае полицейские выступили в роли спасителей жизни горе-поджигателя. Выздоравливать ему теперь придется за решеткой. Мужчине грозит 5 лет тюрьмы.