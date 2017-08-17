Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 17.08.2017

Опубликовано: 17.08.2017 20:39

Сегодня у нас в гостях Галина Солуянова - директор культурного центра Александра Вампилова. 19 августа со дня рождения великого драматурга, уроженца поселка Кутулик Иркутской области, которого сейчас знает и читает весь мир, исполнится 80 лет. Как будут вспоминать писателя на родине? Чем сегодня живет культурный центр Александра Вампилова? И что вдохновляет его бессменного руководителя? Об этом и не только в программе "Разговор о важном".