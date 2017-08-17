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Автор:
Марина Беклемишева

Серийное производство лайнера МС-21 позволит создать новые рабочие места

Опубликовано: 17.08.2017 18:34

Изображение Производство современного лайнера МС-21 в Иркутске запустит масштабный процесс, рассчитанный на десятилетия, отметил губернатор области Сергей Левченко. Самолет он назвал последним словом в авиационной технике. Глава региона отметил: особое внимание уделят обучению летчиков для управления новым самолетом. И один из самых больших плюсов для Иркутской области от производства МС-21 - создание новых рабочих мест.

"Мы давно уже ведем работу с объединением "Иркут" по поводу размещения производств и на территории авиазавода, и за пределами авиазавода. Это будет выражаться в тысячах дополнительных рабочих мест. Когда завод выйдет на уровень 70 самолетов в год, это будет прибавка, конечно, на порядок. По сравнению с теми поступлениями налоговыми, которые идут от объединения в настоящий момент", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

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