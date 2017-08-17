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Автор:
Виктория Малая

Недочеты на Старокузьмихинской подрядчик исправит за свой счет

Опубликовано: 17.08.2017 18:31

Изображение Недолговечные дороги. В прошлом году в Иркутске проходила масштабная реконструкция главных автомобильных артерий города. Капитальный ремонт провели и на Старокузьмихинском кольце. Но… прошел только год, а дорогу в некоторых местах уже сложно назвать идеальной. В чем и убедилась съемочная группа.

Вот кадры масштабного ремонта дороги, которые мы снимали летом прошлого года. На отрезке между улицами Старокузьмихинская и Академическая меняют полотно. Срезают старый асфальт, расширяют проезжую часть. Водителям пришлось терпеть временные неудобства, но все знали: изменения только к лучшему. А это кадры сегодняшнего дня. Свежее полотно ровным уже не назовешь. На съезде в сторону Академической появились ямы, асфальту как будто стало мало дороги - покрытие буквально вымыло на обочину. Та же картина на Старокузьмихинской. На дороге заметные бугры, которые могут создавать угрозу при движении. "То, что ездить неудобно, - это факт. Конечно, машину колошматит, и все может быть. Если укладывать, то укладывать по-человечески. И хорошее качество должно быть асфальта и всего остального покрытия. А когда в одном месте пучит, в другом не пучит... Почему-то в Финляндии нормальные дороги, температура та же самая", - считает Владимир Русаков, водитель.

В комитете городского обустройства говорят: именно в этом месте сошлись все негативные факторы, которые могут влиять на состояние дороги: высокая интенсивность движения, большое количество большегрузов. К тому же этим летом стояла аномальная жара. И за июльскую неделю с температурой в 35 градусов дорога буквально растаяла. Не помогло даже усиление - полотно здесь укрепляли геосеткой. "На сегодняшний день выписано предписание подрядчику об исправлении замечаний. Там, где напротив АЗС образовалась колея, подрядчик в течение трех недель исправит замечания по гарантии. Гарантия составляет три года", - сказал Руслан Батраченко, начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства г.Иркутска.

Исправят и дорогу на отрезке от Старокузьмихинской до Академической. Старое покрытие придется срезать и укладывать новое. Все работы закончат в первых числах сентября.

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