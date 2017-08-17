Автор: Николай Бессонов

Верхнюю одежду, ноутбук и фотоаппарат провозить на борту самолета предлагают платно

Опубликовано: 17.08.2017 18:08

Исключить эти вещи из ручной клади предлагает Министерство транспорта России. Также в список попали мобильные телефоны, видеокамеры, ноутбуки, зонты и трости. Новый законопроект также предполагает установить минимальный вес ручной клади - 5 килограммов. А для пассажиров с возвратными билетами норма багажа будет не меньше 10 килограммов. При этом в законопроекте четко обозначили, что можно с собой взять в ручную кладь бесплатно.

Без взимания платы пассажир имеет право провозить:

- дамскую сумочку или портфель;

- детское питание для ребенка во время полета;

- костюм в портпледе;

- детскую люльку при перевозке ребенка;

- костыли, складную кресло-коляску, имеющие габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского сидения.

Вещи, указанные в настоящем пункте, не предъявляются для взвешивания, не подлежат оформлению и не маркируются бирками.

Тем временем авиакомпаниям разрешат создавать безбагажные тарифы. Такой законопроект приняла Госдума в третьем окончательном чтении. Новые правила позволят снизить стоимость авиаперевозок. При этом пассажир может бесплатно провозить ручную кладь и 10 килограммов багажа. Если инициативу Министерства транспорта о платной перевозке фотоаппаратов и верхней одежды поддержат, правила вступят в силу в ноябре этого года.

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