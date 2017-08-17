Автор: Алексей Келэвро

Жители Ольхона выступили против установки на мысе Хобой скульптуры Даши Намдакова "Хранитель Байкала"

Опубликовано: 17.08.2017 18:03

Мы не хотим бесплатных скульптур! Жители острова Ольхон выступили против установки на мысе Хобой семиметровой скульптуры "Хранитель Байкала". Инициативная группа уже собрала более 500 подписей и направила свою жалобу в природоохранную прокуратуру. Местных жителей не интересует даже то, что автор - скульптуры всемирно известный земляк Даши Намдаков.

Буквально за несколько месяцев простые жители острова Ольхон превратились в ценителей, а точнее, в критиков современного искусства. Горячие споры разразились меду людьми из-за установки на мысе Хобой семиметровой бронзовой скульптуры, автор которой - всемирно известный мастер Даши Намдаков.

Высокая скульптура, отлитая из бронзы, внешне напоминает дерево, ветви которого образовали корону, а возможно, рога некого сакрального животного. Называться он будет "Хранитель Байкала". По мнению автора, скульптура отображает не только эстетическую красоту, но и дает возможность местному населению проводить у подножья этого дерева разнообразные этнические обряды. Вот только то самое местное население почему-то против, они не поняли задумку? Мы поинтересовались у них почему?

- Охота что-то красивое. Тут духи, шаманы, ветви. Ну и как раз в комнату страха и поставить.

- Тихий ужас. Я видел, как дерево какое-то. Нет, не нужен нам памятник.

- Что-то такое, чтоб ух. Чтобы как сам Байкал, чтобы как красота Байкала. Чтобы душа развернулась.

- Я не против скульптуры, но скульптуры со смыслом. На мой взгляд, это абстракция. Поставили бы "Матушку Сибирь". Есть красивые памятники в Улан-Удэ, а Ходак какой отличный, на Аршане такой Архар стоит и мальчик над водой. Тажеранский орел, символ Тажерана, бродяга отличный. И место они занимают компактное. Тут пять с половиной гектаров под одну скульптуру. Там склон вот такой, как туда техника пойдет?

По замыслу художника, в композиции люди смогут увидеть историю жизни дерева, от ростка, пробившегося из береговой гальки. Вот только люди готовы рыть в гневе ту самую гальку, и, по их словам, если придется, силой развернуть строительную технику обратно. Уже составили жалобную петицию, под которой подписались около 500 жителей поселка Хужир. Направили жалобу в природоохранную прокуратуру, жители против любого строительства в заповедной зоне. "Прекрасное место есть на горе на въезде, там можно. На МРС, там много турбаз. И столько народу уже не будет специально ездить, чтобы специально посмотреть эту скульптуру. Нагрузки такой не будет", - считают жители поселка Хужир.

Это голос простого народа. А те, кто заинтересован в развитии острова в экономическом и экологическом плане, давно ждут появления скульптуры мирового значения. По их мнению, она притянет сюда культурных туристов и средства на развитие не только мыса Хобой, но и всего острова. "Это будет прекрасное место, куда будет ездить много туристов. Они будут платить за это деньги. И они будут соблюдать экологические меры. А сейчас туда ездит очень много людей, они нечего не соблюдают, и это в экономику острова ничего не приносит", - отмечает Тимофей Бенчаров, житель поселка Хужир.

Поскольку основным камнем преткновения стал внешний облик скульптуры, в поселке появилась информация о том, что местным жителям предложили бесплатно оценить красоту произведений именитого автора. "Посетить жителями Ольхона бесплатно выставку произведений Даши, чтобы посмотреть в реальности скульптуры и чтобы эксперты объяснили, что обозначают эти сухие ветки, обращенные к небесам", - сказал один из жителей поселка Хужир.

Можно сказать, что идея массового ольхонского ликбеза провалилась. За время проведения различных ярмарок Иркутск посетило немало представителей заповедного края, но люди предпочли пище духовной дела насущные. "Маршрутки полные ездят с ольхонцами. Сколько людей было на выставке, знаете? Ни одного! Ни одного ольхонского жителя. Создан этот неблагоприятный фон, это те, кто совершенно далек от искусства, те, кто не разбирается в этом. Главный судья о том, подходит скульптура этому месту или нет, - это сам Даши Намдаков. Большего авторитета в области, в стране и, скорее всего, в мире нет", - заявил Виктор Бронштейн, основатель галереи современного искусства.

Сам автор воздержался от комментариев. За его работы идет настоящая борьба во всем мире, стоят они миллионы долларов. В центре Лондона установлена 11-метровая этническая скульптура. Однако впервые автор столкнулся с сопротивлением бесплатной установки своего творения на берегах священного озера, которое он всегда считал своей родиной. Скульптуру планируют установить в середине сентября. Но не исключено, что "Хранителя Байкала" придется охранять самого от гнева байкальских жителей.