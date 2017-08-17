Автор: Ирина Белогривая

Вынесен приговор грабителям банков

Опубликовано: 17.08.2017 17:39

40 лет колонии строгого режима получили в сумме грабители банков из Иркутска. Членам банды вынесли обвинительный приговор. Задержали их еще в марте прошлого года. Прямо в банке, который они хотели ограбить. Но совершить преступление злоумышленникам не удалось: касса в этот день была закрыта.

В ходе следствия выяснилось, что преступники причастны к нападениям на офисы финансовой организации в феврале и ноябре 2015 года. А также на представительство крупного банка и АЗС. В общей сложности злоумышленники украли более пяти миллионов рублей. Все преступления они тщательно планировали. Изучали работу систем безопасности, охраны. Двоих - самых активных членов банды - Свердловский районный суд Иркутска приговорил к 11 и 12 годам строго режима. Остальные получили от 2 до 8 лет лишения свободы.

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