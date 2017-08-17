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Автор:
Анастасия Байдракова

"Спорт в лицах": ультрамарафонец Олеся Нургалиева

Опубликовано: 17.08.2017 17:37

Изображение Забег в небо состоится уже через два дня. Скайраннинг-марафон на пик Черского стартует 19 августа. Участникам предложат четыре дистанции: 44, 37, 19 и 17 километров. На вершину побегут самые выносливые. Среди них - Олеся Нургалиева, ультрамарафонец, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. С той, для кого спорт - работа, хобби и образ жизни, встретилась съемочная группа программы "Новости".

Любовь к спорту Олесе привили родители, каждые выходные они с детьми ходили в горы. Олеся и Алена - близнецы, и стремления у них всегда были одинаковыми. "Постоянно бегали. Даже у моих родителей соседи всегда спрашивали: а ваши девчонки вообще пешком могут ходить? Мы только их видим бегающими. Из других дворов приходящие ребята спрашивали: вы зачем девчонок берете? А наши мальчишки говорили: а вы знаете, как они быстро бегают?! Мы такие были, оторви да выбрось", - вспоминает Олеся Нургалиева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике.

Первым тренером девочек стал их отец, занимались сестры сначала лыжами. А после окончания университета перешли в легкую атлетику, стали бегать марафоны и ультрамарафоны. И побеждать. Несколько раз финишировали, взявшись за руки. Например, на 100-километровой гонке на чемпионате Европы. "Мы вместе финишировали, но победу почему-то дали сестре. Видимо, так чип сработал. А так финишировали вместе. Другая победа была, мы бежали во Франкфурте, в Германии. Всю гонку провели вместе и уже на финише разыграли. Получилось, что между мной и сестрой всего одна секунда разницы", - говорит Олеся Нургалиева.

Среди побед, которыми Олеся особенно гордится, сверхмарафоны в Южной Африке. "Комрадес" - почти 90 километров с набором высоты в полтора километра. Сестры участвовали в нем 12 лет подряд с 2003 года, 8 раз побеждала Елена, два раза - Олеся. Но сейчас допинговый скандал в легкой атлетике закрыл сестрам дорогу за рубеж. "Не обида даже, жалость, что годы уходят, а ты не можешь реализовать себя. Хочется опять попасть в эту атмосферу праздника, этой гонки. Незабываемые впечатления", - признается Олеся.

Каково это, бежать десятки километров, в любую погоду? Тяжело, признается Олеся. Нужно абстрагироваться и забыть обо всем. На трассах бывало 37 градусов жары и встречный ветер. "Я два раза сама попадала в медицинский тент, где меня откачивали, у меня были судороги, я теряла иногда сознание. Ну это издержки производства", - говорит спортсменка.

В этом году Олеся стала третьей на кубке России в Сочи, потом были старты в Новороссийске, Казани, благотворительный забег в Австралии, где она пробежала с рекордом трассы у женщин - 61 километр. А еще после долгого перерыва Олеся Нургалиева вернулась в горный бег - скайраннинг.

Через два дня спортсменка примет участие в главной скайраннинг-гонке Иркутской области - забеге на пик Черского. Старты пройдут в рамках чемпионата России. И Олеся всерьез готова вступить в борьбу за золотую медаль.

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