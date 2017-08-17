Автор: Татьяна Алексеева

Шестеро маленьких жителей области получили протезы, напечатанные на 3D-принтере

Опубликовано: 17.08.2017 17:08

Рука, напечатанная на 3D-принтере. Шесть детей из Иркутской области получили новые протезы, которые придумали ученые из Сколково. Весят устройства всего около 300 граммов, они помогают травмированным детям адаптироваться в повседневных условиях.

Данил потерял руку три года назад. Сначала носил косметический протез, а потом вырос из него. Настало время поменять устройство, простое и примитивное. И тут специалисты сказали маме: есть возможность поставить Данилу руку, которую придумали ученые из Сколково. Она поможет мальчику самостоятельно брать легкие предметы, держаться за перила, делать многое из того, что может настоящая рука. Данил вместе с мамой посмотрели в сети видеоролики, мальчику идея понравилась. Семья оставила заявку в фонде социального страхования. И вот недавно специалисты из Москвы приехали в Иркутск, чтобы установить такие устройства шестерым детям. "Когда его надели, у него заиграло все. Ему интересно стало, сразу у него стало все получаться. Первоначально стал брать предметы всякие, стаканчики. Надо было проверить, сможет или не сможет. Но у него с первого раза это все получилось", - рассказывает Ирина Журавлева.

Протез обошелся семье бесплатно. Между тем, стоимость его 180 тысяч рублей. Управление происходит с помощью локтевого сустава, разжатие пальцев протеза за счет пружин. Дети выбирали для себя внешний вид новой руки, ее дизайн. Данил предпочел ярко-синий. Мальчик очень хотел кататься на велосипеде. Теперь он управляет двухколесной машиной сам. Чтобы показать, как он это делает, Данил временно занял модель младшего брата, но говорит, что и с машиной побольше он вполне успешно справляется.

В фонде социального страхования рассказали, что шесть протезов - это вся потребность Иркутской области в таких моделях. "Нам удалось улучшить качество жизни этих ребятишек. Иркутскому региональному отделению фонда социального страхования одному из первых в стране удалось заключить государственный контракт на обеспечение этими высокотехнологичными протезами. В дальнейшем работа по обеспечению будет продолжена в соответствии с поступающими заявками", - сообщила Мария Егорова, заместитель начальника отдела социальных программ Иркутского регионального отделения ФСС РФ.

А Данил с братом Кириллом полюбили обмениваться дружеским мужским рукопожатием.