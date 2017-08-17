Огонь от лесных пожаров приближается к нефтяным вышкам на севере Иркутской области

По данным ЦБР (2017.08.17)
Выпуск новостей за 17.08.2017 (74.62)
Две бригады пожарных-десантников пытаются отвести угрозу от объектов экономики и населенных пунктов в Катангском районе. Один из очагов находится в 13 километрах от села Бур.
Всего же в Иркутской области действует 56 пожаров. Восемь очагов в Киренском, Качугском и Жигаловском районах удалось локализовать. От огня освободили 700 гектаров площадей. Но последствия от лесных пожаров ощущают даже в соседних территориях. Сегодня утром Братск окутало дымом. В самом городе и окрестностях возгораний нет. Задымление в северную столицу региона принесли ветра.