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Автор:
Альфия Еремеева

Спортобзор

Опубликовано: 17.08.2017 14:25

Изображение Хоккеисты "Байкал-Энергии" поедут на учебно-тренировочный сбор в Швецию. С 22 августа по 6 сентября они проведут несколько контрольных матчей. А в Иркутске в начале осени состоится турнир по настольному теннису памяти Игоря Зусмана. Подробнее о планах на сентябрь в спортивном обзоре.

"Байкал-Энергия" сыграет товарищеский матч с "Вёнерсборгом" в Швеции. Игра состоится 31 августа. Начало в 19.00. Пока назван только один соперник "бело-синих" во время тренировочного сбора. А вот команды, с которыми сразятся хабаровский "СКА-Нефтяник" и красноярский "Енисей", уже известны. 27 августа дальневосточники встретятся с хозяевами "Йоранссон Арены", 2 сентября с "Эдсбюном". А затем состоится спарринг с "Брубергом". Красноярцы 2 сентября сыграют с "Муталой", 5 числа с "Хаммарбю", а 8 сентября с "Вестеросом".

Тем временем игрок "Байкал-Энергии" Иван Нечаев оказался в составе второй сборной России для участия в розыгрыше 1 этапа Кубка страны. В команду отобрали представителей 12 клубов суперлиги. В Хабаровске сборная соберется 20 сентября.  А уже 22 числа хоккеисты выйдут на лед, чтобы встретиться с действующим чемпионам России - командой "СКА-Нефтяник".

В Иркутске в сентябре пройдет турнир по настольному теннису. Его проводят в память о заслуженном тренере России Игоре Зусмане. Игры состоятся во дворце спорта "Труд" с 11 по 13 сентября. Именно там и проходили соревнования еще при жизни известного теннисиста. На нынешнем турнире особенно ждут тех, кто играл в те времена, когда работал Зусман. А для молодых спортсменов соревнования станут одним из первых этапов подготовки к предстоящему сезону.

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