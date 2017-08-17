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Автор:
Екатерина Лыкова

Иркутян приглашают на тренировку под открытым небом

Опубликовано: 16.08.2017 18:33

Изображение Тренировку под открытым небом проведут для всех, кто хочет приобщиться к спорту. Акция пройдет в субботу, 19 августа, на острове Юность в Иркутске. Любителям здорового образа жизни предлагают присоединиться к йога-марафону или посоревноваться в силе и ловкости на полосе препятствий. Среди испытаний прыжки со скакалкой, упражнения на степах, приседания и отжимания. Победителя ждет приз.

"Будет определенная полоса препятствий, и мы будем засекать время, тот, кто пройдет эту полосу препятствий быстрее, покажет наилучшее время, тот и выиграет. Это поможет людям еще больше полюбить спорт, то есть здесь будет и соревновательная часть, азарт определенный, может быть, что-то не сразу получится, и у людей будет дополнительная мотивация, чтобы потренироваться, подготовиться и в следующий раз выступить еще лучше", - сказала Арина Крушевская, председатель комиссии по физической культуре и спорту молодежной думы г.Иркутска.

Участовать в акции можно людям старше 16 лет. Всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться, а также взять с собой спортивную форму. Начнется тренировка под открытым небом в шесть часов вечера.

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