Автор: Маргарита Кислицына

В Иркутске открылась выставка об истории экомарафона "360 минут"

Опубликовано: 16.08.2017 18:29

Проект, который начался с Байкала, и с годами охватил всю страну от Крыма до Приморья. В Иркутске открылась первая выставка об истории главного Всероссийского экологического марафона "360 минут".

Эти фотографии и видеокадры - итог семилетней работы тысячи волонтеров. А началось все в 2011-м. Тогда сделать чище побережье Байкала отправились сто человек. Среди них и нынешний генеральный директор "Иркутскэнерго" Олег Причко. "Не очень устраивает та картинка, когда приезжаешь с семьей, с детьми, с внуками на берег Байкала или реки и встречаешь приветы от предыдущих отдыхающих. Поэтому нам совместно пришла в голову мысль что-то с этим сделать. Наших сотрудников посадили в четыре автобуса, и поехали на мыс Улирба на Байкал, на Малое море наводить порядок", - рассказывает Олег Причко, генеральный директор ПАО "Иркутскэнерго".

За семь лет проект вышел далеко за пределы Иркутской области. Экомарафон кампании En+ Group объединил 11 особо охраняемых природных территорий, начиная с Крыма и заканчивая Приморьем. Волонтеры погружались на дно Байкала, очищали скалы от вандальных надписей и поднимались в горы на самолете, чтобы очистить и фактически спасти от гибели священный природный источник. Только за этот год по всей России собрали уже 13 КамАЗов мусора. Для многих стать волонтером почетно и ответственно. Экомарафон является частью комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий. "Если раньше, когда все начиналось, мы вообще приглашали просто добровольцев, у нас не было четкой системы отбора, дальше у нас был выстроен сайт и регистрация через сайт, которая закрывалась через три часа после открытия регистрации на ключевую акцию, то сегодня это большая система отбора конкурсного", - сказала Мария Грачева, руководитель проектов по устойчивому развитию En+ Group.

В этом году участие в проекте примут сто тысяч человек. До октября пройдут более 200 экологических акций на побережье Байкала, а также в Архангельской области, Красноярском, Приморском, Краснодарском, Забайкальском краях и в Республике Хакасия. Волонтерский экомарафон "360 минут" включили в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии страны. "Самое главное, чтобы такие мероприятия не заканчивались, чтобы они побуждали и молодых, и взрослых, и уже ветеранов, людей преклонного возраста постоянно помнить о том, что природа живая. Этот тот организм, который, так же как и человек, может болеть, ему нужна помощь", - подчеркнул Александр Попов, министр по молодежной политике Иркутской области.

А 9 сентября на Байкале пройдет ключевая акция экологического марафона. Наводить порядок будут сразу на 10 площадках. Участвовать в этом мероприятии будет и известная телеведущая Елена Летучая.