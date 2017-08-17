Автор: Виктория Малая

Несколько библиотек в Ангарске попадут под реорганизацию

Опубликовано: 16.08.2017 18:20

Не хватает денег на библиотеки. В Ангарске планируют закрыть сразу несколько книгохранилищ. Или, как говорят местные власти, оптимизировать. Причина - повышение зарплаты работникам учреждений культуры. Почему это повлекло за собой такие решительные действия? Расскажем далее.

Елена Михайлова - мама четверых детей. Своих сыновей к культуре приучает с детства: библиотеку семья посещает три-четыре раза в неделю. Приходят отдохнуть душой и почитать те книги, купить которые не получается. Новость о реорганизации библиотек в клубы по интересам вызвала у женщины непонимание. "Библиотека как культурный центр, и она должна быть культурным центром. Должна быть местом семейного досуга, и не надо ее превращать в какой-то там клуб. Оставьте библиотеку. И так люди не читают совсем ничего", - говорит Елена Михайлова, жительница г.Ангарска.

Реорганизация пройдет следующим образом: какие-то библиотеки будут объединять, какие-то превратят в клубы по интересам. Книги там можно будет получить только по заказу и то не все дни в неделю. В том же здании будут находиться, например, шахматные кружки или кружки по скандинавской ходьбе. По мнению местных властей, библиотеки люди перестали посещать. Однако сотрудники учреждений культуры видят ситуацию иначе. Жители Ангарска уже собрали 500 подписей в защиту книгохранилищ. "Зря сейчас говорят, что в библиотеке проходимость десять человек в зале. По мнению библиотекарей, это 20-30 человек в день, которые ходят постоянно. И 15 человек в читальный зал. Библиотека пользуется большим спросом", - отмечает Марина Кузьменко, основатель книжного клуба.

Однако решение уже принято. Указ президента гласит: заработная плата работников учреждений культуры должна составлять 31 тысячу рублей. Раньше сотрудникам платили около 25. Такое повышение для местного бюджета оказалось неподъемным. Под угрозой сокращения 30 человек. Увольнять планируют в основном технический персонал, зарплату которого по закону подняли до оклада библиотекаря. "На сегодня мы должны каждому работнику учреждения культуры заплатить 31 тысячу рублей. Ну, наверное, это нелогично. И нормальный человек понимает, что это неправильно. Чтобы обеспечить дорожную карту и сохранить все как есть, это бы стоило 35 миллионов рублей для местного бюджета. В бюджете таких денег, естественно, нет", - сказала Марина Сасина, заместитель мэра Ангарского городского округа.

А пока власти проводят оптимизацию, местные жители решили организовать показательный флешмоб. В субботу перед зданием администрации люди будут читать книги в знак того, что чтение бумажной литературы - это не пережиток прошлого, а все еще необходимость.