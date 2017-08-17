Автор: Анастасия Байдракова

Режим ЧС ввели на территории Киренского района в связи с пожарами

Опубликовано: 16.08.2017 17:29

По состоянию на сегодняшнее утро огонь там охватил территорию более полутора тысяч гектаров, действуют шесть пожаров.

Горят леса также по всему северу области. Часть из них тушат, работают 400 человек и 60 единиц техники. Кроме того, в зоне постоянного космического наблюдения 50 очагов возгорания. Самое большое количество в Катангском районе - 42, в Киренском и Бодайбинском – по три, в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском – по одному. Их общая площадь почти 200 тысяч гектаров. Из-за удаленности тушить такие пожары нецелесообразно.

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