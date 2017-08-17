Режим ЧС ввели на территории Киренского района в связи с пожарами

По данным ЦБР (2017.08.17)
Выпуск новостей за 16.08.2017 (65.89)
По состоянию на сегодняшнее утро огонь там охватил территорию более полутора тысяч гектаров, действуют шесть пожаров.
Горят леса также по всему северу области. Часть из них тушат, работают 400 человек и 60 единиц техники. Кроме того, в зоне постоянного космического наблюдения 50 очагов возгорания. Самое большое количество в Катангском районе - 42, в Киренском и Бодайбинском – по три, в Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском – по одному. Их общая площадь почти 200 тысяч гектаров. Из-за удаленности тушить такие пожары нецелесообразно.