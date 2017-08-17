Автор: Николай Бессонов

Россиянам могут разрешить выбирать буквы и цифры для номера автомобиля

Опубликовано: 16.08.2017 17:27

Захотел красивый номер для машины - пожалуйста. Россиянам хотят разрешить выбирать буквы и цифры для автомобиля. Соответствующий законопроект, наконец-то, получил движение. Ограничивать выбор букв будут лишь нормы приличия и финансовые возможности автовладельца. Какие плюсы и минусы принесет новшество?

Виктор Распопин занимается изготовлением дубликатов номеров уже 7 лет. Говорит, его бизнес непостоянный. Количество заказов меняется непредсказуемо. Особенно много их после сильных дождей. Тогда автолюбители чаще всего теряют таблички. Были и случаи, когда люди просто просили напечатать красивый номер. "Обращаются, конечно. И с вопросами приобретения красивых номеров. Сделайте нам такие номера, сделайте 06, 08... Но мы же не регистрируем, мы по документам только делаем. Те документы, которые есть, из ГАИ нам предоставляются. Только по ним делаем", - рассказывает Виктор Распопин, директор фирмы по изготовлению дубликатов номеров.

Принятия нового закона Виктор ждет с нетерпением. По его мнению, это упростит жизнь автовладельцам и положительно скажется на репутации Госавтоинспекции. Ведь необычные сочетания цифр и букв будут продавать официально через аукционы. Значит, серый рынок резко сократится.

В интернете предложений купить красивый госномер масса. В Москве он стоит 1-2 миллиона рублей. В Иркутске запросы поскромнее. Подобная табличка обойдется жителю Приангарья в несколько сотен или десятков тысяч рублей. Звоним по одному из объявлений, там доходчиво объясняют, как происходит переоформление госномеров. Кстати, эта процедура тоже платная. И обойдется либо в 15, либо в 25 тысяч рублей. "Есть услуга "автодонор", она стоит 25. Сохраняем номер за человеком, мы продаем ему свои "Жигули", заводим этот номер. Потом "Жигули" с номерами продаем вам, сохраняем за вами этот госномер. Мы работаем в ГАИ, мы официально работаем", - сообщил торговец красивыми номерами.

Схема за 15 тысяч рублей действует иначе. Для этого нужно свой автомобиль продать счастливому обладателю красивого номера. Он его закрепит за вашим транспортом, а потом продает машину обратно. Естественно, все это происходит только на бумаге. Но не исключено, что таким образом можно стать жертвой мошенников. "Продавец этой машины, он просто может остаться и без машины, и без денег. Поскольку фактически право собственности после подписания этого договора купли-продажи переходит на нового собственника. Тогда как фактически расчет в денежной форме не производится", - поясняет Иван Зубарев, автоюрист.

При этом люди продолжают намеренно пользоваться подпольной штамповкой. Как пояснили в ГИБДД, подделывают не только красивые номера. "Если мы говорим о подложных госномерах, то с начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 26 фактов управления водителем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками", - сказал Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды ОГИБДД ГУ МВД России "Иркутское".

Аукционы по продаже таких номеров работают во многих западных странах. И вполне возможно, что уже к новому году в России красивые номера можно будет подбирать сразу в автосалоне. Ехать специально для этого в подразделение ГИБДД не потребуется, а тем более рисковать машиной или нарушать закон.