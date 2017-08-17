виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+15
Чт
день
+25/+27
Чт
вечер
+17/+19
Пт
ночь
+13/+15

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  59.6521
Евро/Рубль:
  69.9958

По данным ЦБР (2017.08.17)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Август >
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 16.08.2017 (65.89)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Россиянам могут разрешить выбирать буквы и цифры для номера автомобиля

Опубликовано: 16.08.2017 17:27

Изображение Захотел красивый номер для машины - пожалуйста. Россиянам хотят разрешить выбирать буквы и цифры для автомобиля. Соответствующий законопроект, наконец-то, получил движение. Ограничивать выбор букв будут лишь нормы приличия и финансовые возможности автовладельца. Какие плюсы и минусы принесет новшество?

Виктор Распопин занимается изготовлением дубликатов номеров уже 7 лет. Говорит, его бизнес непостоянный. Количество заказов меняется непредсказуемо. Особенно много их после сильных дождей. Тогда автолюбители чаще всего теряют таблички. Были и случаи, когда люди просто просили напечатать красивый номер. "Обращаются, конечно. И с вопросами приобретения красивых номеров. Сделайте нам такие номера, сделайте 06, 08... Но мы же не регистрируем, мы по документам только делаем. Те документы, которые есть, из ГАИ нам предоставляются. Только по ним делаем", - рассказывает Виктор Распопин, директор фирмы по изготовлению дубликатов номеров.

Принятия нового закона Виктор ждет с нетерпением. По его мнению, это упростит жизнь автовладельцам и положительно скажется на репутации Госавтоинспекции. Ведь необычные сочетания цифр и букв будут продавать официально через аукционы. Значит, серый рынок резко сократится.

В интернете предложений купить красивый госномер масса. В Москве он стоит 1-2 миллиона рублей. В Иркутске запросы поскромнее. Подобная табличка обойдется жителю Приангарья в несколько сотен или десятков тысяч рублей. Звоним по одному из объявлений, там доходчиво объясняют, как происходит переоформление госномеров. Кстати, эта процедура тоже платная. И обойдется либо в 15, либо в 25 тысяч рублей. "Есть услуга "автодонор", она стоит 25. Сохраняем номер за человеком, мы продаем ему свои "Жигули", заводим этот номер. Потом "Жигули" с номерами продаем вам, сохраняем за вами этот госномер. Мы работаем в ГАИ, мы официально работаем", - сообщил торговец красивыми номерами.

Схема за 15 тысяч рублей действует иначе. Для этого нужно свой автомобиль продать счастливому обладателю красивого номера. Он его закрепит за вашим транспортом, а потом продает машину обратно. Естественно, все это происходит только на бумаге. Но не исключено, что таким образом можно стать жертвой мошенников. "Продавец этой машины, он просто может остаться и без машины, и без денег. Поскольку фактически право собственности после подписания этого договора купли-продажи переходит на нового собственника. Тогда как фактически расчет в денежной форме не производится", - поясняет Иван Зубарев, автоюрист.

При этом люди продолжают намеренно пользоваться подпольной штамповкой. Как пояснили в ГИБДД, подделывают не только красивые номера. "Если мы говорим о подложных госномерах, то с начала текущего года сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 26 фактов управления водителем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками", - сказал Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды ОГИБДД ГУ МВД России "Иркутское".

Аукционы по продаже таких номеров работают во многих западных странах. И вполне возможно, что уже к новому году в России красивые номера можно будет подбирать сразу в автосалоне. Ехать специально для этого в подразделение ГИБДД не потребуется, а тем более рисковать машиной или нарушать закон.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8167169094086 Sec.