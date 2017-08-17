Автор: Альфия Еремеева

Спортобзор

Опубликовано: 16.08.2017 17:16

Иркутские спортсмены стали лучшими на соревнованиях в Чили и Финляндии. Золотые медали у дзюдоистки Дарьи Васильевой и тяжелоатлета Андрея Талько. А в Иркутске разыграют Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу.

Золото в командном турнире первенства мира по дзюдо завоевала иркутская спортсменка Дарья Васильева. Соревнования проходили в Чили. Участвовали 18 команд. В каждой было по четыре юноши и четыре девушки. Дарья Васильева выступала в категории до 63 килограммов. В турнире смешанных команд российская сборная заняла первое место. Наши спортсмены победили соперников из Аргентины, Казахстана, Монголии, Грузии и Бразилии. Такие смешанные командные соревнования включили в программу Летних Олимпийский игр-2020. А российские дзюдоисты вошли в историю как первые победители в командном турнире среди смешанных сборных.

Успешно выступили иркутяне и в Финляндии на первенстве Европы по классическому жиму лежа. Среди юношей до 18 лет в весовой категории до 59 килограммов первое место у Андрея Талько. Его результат в жиме лежа 105 килограммов. Среди юниорок серебряная медаль у Екатерины Лисевич. Она выступала в категории до 63 килограммов. На соревнованиях иркутянка уступила лишь представительнице Финляндии.

А в Иркутске состоится Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу. Соревнования состоятся с 5 по 10 сентября на паркете стадиона "Труд". Помимо хозяев "Иркута", в турнире участвуют "Новосибирск", "Спартак-Приморье" из суперлиги-1, а также "Енисей-2", который выступает в молодежной лиге ВТБ. Сначала команды проведут групповой этап, то есть сыграют по одной встрече друг с другом. 9 сентября пройдут полуфиналы. Финал и схватка за третье место назначены на 10 сентября. Действующим обладателем Кубка Сибири и Дальнего Востока является "Иркут", год назад он победил в розыгрыше, который проходил в Новосибирске.