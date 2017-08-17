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Автор:
Яна Романова

Прирост энтеровирусной инфекции к концу года в Иркутской области ожидают на 20-25%

Опубликовано: 16.08.2017 17:06

Изображение Лето жаркое! Именно в это время традиционно и фиксируют пик. И по сравнению, например, с прошлым июлем заболевших больше. А тут еще и страсти по вирусу Коксаки, который уже вызвал панику у отдыхающих в Турции. В Иркутской области от путевок пока не отказываются. Тем не менее, управление Роспотребнадзора по Иркутской области открыло "горячую линию" в связи с ситуацией, сложившейся на турецких берегах. Звонки принимают по телефону 8-800-350-26-86. А в Иркутске энтеровирус гуляет даже среди тех, кто не выезжал на море.

Тяжелая инфекция буквально за несколько часов атаковала двух детей Елены. Рассказывает, справиться одними рекомендациями скорой помощи не смогли. Попали в инфекционку. "Сразу взяли все анализы на различные инфекции, поставили капельницы, буквально на вторые сутки ребенок ожил, стал есть, температура пошла вниз. Это что касается старшей. У младшей история повторилась", - говорит Елена Соколова.

Причина заражения - плохо вымытые фрукты и купание в водоемах, где инфекция чувствует себя, как рыба в воде. Классические симптомы энтеровируса - рвота, диарея, высокая температура. Поэтому и разгул врачи фиксируют обычно летом. "Старшие дети могут жаловаться на боль в горле, младшие отказываются от еды. Заболевание острое, возникает тоже остро, то есть вчера еще был ребенок здоров, а сегодня уже заболел", - сказала Наталья Захарова, заведующая детским отделением Иркутской областной инфекционной больницы.

Особая опасность - озера с непроточной водой и моря, как получилось с Турцией. У всех на слуху вирус Коксаки. Это тоже группа кишечной инфекции. В Иркутской области симптомов пока не фиксировали. На самом деле вариантов энтеровирусов известно около сотни. Вспышки регулярно фиксируются не только в Турции, но и в других странах. Если все же не удалось избежать заражения, специалисты настоятельно рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу. "К тому же не нужно забывать, что дома необходимо применять различные средства для обработки, чтобы уничтожить вирусы. Это ионизаторы, увлажнители воздуха, моющие, чистящие средства, то есть наличие хлора, перекиси необходимо, чтобы убить возбудителей", - объясняет Юрий Лысанов, главный эпидемиолог Иркутской области.

 И, наконец, памятка для тех, кто заболеть не хочет. Первое и самое главное - мыть руки с мылом. Это, кстати, поможет избежать не только энтеровируса. По возможности выбирать для отдыха приличные отели, не купаться в водоемах с непроточной водой, не пить коктейли со льдом, тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением и соблюдать элементарные правила гигиены.

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