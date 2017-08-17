Автор: Ирина Белогривая

Почтальон помогла раскрыть преступление нижнеудинским полицейским

Опубликовано: 16.08.2017 14:18

Благодаря ее звонку в дежурную часть удалось задержать убийцу пенсионера. Смелую девушку наградили благодарственным письмом и вручили ей подарок.

В прошлую пятницу Алена Лисицина как обычно разносила пенсии. В одном из домов она зашла к пенсионеру, отдала ему деньги. "Зашла к дедушке на третий этаж, выплатила ему пенсию. Там сидел молодой человек. Потом ушла на пятый этаж пенсию платить. Когда спустилась, слышу, он там хрипит. Я вызвала полицию. Убежала, напугалась сильно, затрясло меня", - рассказала Алена Лисицина, почтальон.

Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны Росгвардии увидел, как из окна третьего этажа выпрыгивает мужчина. Далеко он убежать не успел. Злоумышленника задержали и доставили в ОВД. Известно, что он ранее судим. При досмотре у него обнаружили похищенную пенсию и личные вещи убитого.

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