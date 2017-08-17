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Автор:
Екатерина Лыкова

Сквер около собора Богоявления в Иркутске благоустроят до конца лета

Опубликовано: 16.08.2017 14:11

Изображение К празднованию 220-летия со дня рождения Святителя Иннокентия Вениаминова. Памятник великого миссионера подарил городу святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Монумент решили установить у собора, где служил святитель Иннокентий в XIX веке.

Сейчас изготавливают постамент для памятника. А перед храмом уже демонтировали старое покрытие, скоро положат новую тротуарную плитку, отремонтируют подходы и лестницы. Кстати, их оборудуют пандусами для людей с ограниченными возможностями. Установят лавочки и проведут освещение. Территорию украсят цветы и зелень. Свои рекомендации в проект вносил и митрополит Иркутский и Ангарский владыка Вадим. Ход работ проверила специальная комиссия во главе с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым. Работы ведут по программе "Формирование комфортной городской среды". Территорию вокруг храма также благоустроят, в том числе положат гранитную брусчатку. Открытие памятника святителю Иннокентию назначили на 7 сентября.

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