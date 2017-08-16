Автор: Татьяна Алексеева

Сергей Левченко с рабочей поездкой побывал на предприятиях и в организациях Шелехова

Опубликовано: 15.08.2017 18:44

Впервые в истории города. В Шелеховской больнице появится компьютерный томограф. Это произойдет сразу же после того, как здание будет подготовлено технологически для работы сложного прибора. Сейчас в больничном комплексе завершается ремонт детского отделения. Объемы оценил губернатор Сергей Левченко. С рабочей поездкой он побывал на главных предприятиях и в организациях Шелехова.

Близится октябрь, а с ним и окончание ремонта в детском отделении Шелеховской больницы. Губернатор оценивает организацию и объем работ. На капитальный ремонт педиатрического отделения из областного бюджета были выделены 32,5 млн рублей. В планах замена кровли, всех коммуникаций, пристрой теплых тамбуров. Отделение рассчитано на 30 коек. Дети, которым требуется медпомощь, пока находятся во взрослом корпусе. "Сейчас дети у нас временно размещены в крыле, где было второе хирургическое отделение. Мы его немножко свернули, сократили в связи с летним периодом. Перераспределяем пациентов на амбулаторную службу и дневной стационар. Жалоб не было. Сейчас дети там находятся. Я ежедневно там бываю, чтобы контролировать, как они там себя чувствуют и как они там пребывают", - сообщила Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы.

Глава региона встретился с жителями улицы Известковая. Там построен целый микрорайон для сирот. Людей, которые получили квартиры по специальной программе и теперь хотят хороших условий для своих детей. Вот Дима, например, точно знает, чего ему не хватает во дворе. "Здесь не хватает чего-то для велосипедов, какие-нибудь рампы. Дорожек. Какой-нибудь спортивной площадки", - сказал Дима Лобанов.

Родители подтверждают, говорят, двор нужно облагораживать. "У нас пожелания поставить детскую площадку детям. Детей очень много. И велодорожку сделать где-то за домами, чтобы они здесь на велосипедах не катались. Машин очень много. И постоянно жалуются, что они где-то что-то поцарапают. Это надо сделать, чтобы конфликтов не было с другими людьми", - отметила Наталья Демшина, житель ул.Известковая в г.Шелехов.

Более сотни детей уже играют в этих дворах, еще пятеро на подходе. Сергей Левченко убедился: масштабная игровая площадка просто необходима. И она будет. "Я дал поручение, чтобы сюда завезли сооружения детские, которых здесь явно не хватает. Но ее нужно расширить. А для этого надо перенести трубы, которые мешают. Ну и перспективный вопрос - сделать велосипедную дорожку, чтобы дети могли на велосипеде ездить и других видах детского транспорта", - заявил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Как отметил замначальника управления по региональной политике Александр Гоголев, вопросы о детском досуге и благоустройстве детских и спортивных площадок актуальны всегда.

Губернатор побывал и на градообразующих предприятиях. Говорили о частно-государственном партнерстве, о совершенствовании производства. А в завершение поездки Сергей Левченко отвечал на вопросы жителей Шелехова.